"El Departamento de Justicia de California solicita a Nvidia que determine si sus chips avanzados o información confidencial pudieron haber sido enviados a China y si la compañía engañó a los inversionistas y al público", informó la Fiscalía en un escrito.

Esta información "ayudará al Departamento de Justicia de California a evaluar si las acciones de Nvidia violaron la ley californiana", agregó el texto.

Bonta explicó que la conducta de la tecnológica "genera serias dudas, incluso sobre la forma en que la empresa pudo haber engañado a los inversores".

Nvidia "se encuentra en una situación compleja y transnacional, pero el principio fundamental de nuestra legislación sobre valores corporativos es claro: las empresas no pueden engañar a sus inversores", sentenció la Fiscalía.

Huang dimitió el pasado 12 de noviembre de la dirección general de Nvidia, la mayor diseñadora de chips del mundo por volumen de ingresos, tras revelarse la relación que mantuvo con Alice Huang, vinculada a Megaspeed y señalada en informes de inteligencia por presuntos nexos con Pekín.

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La Justicia estadounidense también investiga el incidente. Sin embargo, tanto el fiscal general de EE.UU., Todd Blanche, como el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, han dicho que aún no ha determinado si la mujer con la que el fundador de Nvidia tuvo un romance era una espía china.

El cofundador de la empresa de chips reconoció en un comunicado errores en su vida personal, pidió disculpas al consejo y se ofreció a regresar como director general si la junta consideraba que era lo más conveniente para Nvidia.

La junta directiva de la empresa tecnológica por el momento descarta la reincorporación al cargo de Huang y ha optado por reforzar los mecanismos internos de control y cumplimiento normativo.