El sujeto, identificado como William Alexander A. A. y con notificación Azul emitida por las autoridades de su país, fue capturado la víspera en la tarde en el municipio de Machala, en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú.

De acuerdo con las investigaciones e intercambio de información binacional, el ahora detenido estaría vinculado a múltiples hechos violentos y delitos contra la propiedad registrados en Colombia, entre ellos homicidios intencionales, robo a personas y robo de vehículos, indicó la Policía -en un comunicado-.

La institución añadió que, tras verificar sus antecedentes judiciales, se confirmó que el capturado registra una orden de detención vigente, emitida el 27 de noviembre de 2025 por la Fiscalía 1 Local de Cali, por los presuntos delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado en grado de tentativa, homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Tras su aprehensión, la Policía coordinó de manera inmediata con personal de Migración y las autoridades judiciales, a fin de ejecutar los procedimientos legales y administrativos correspondientes para su entrega y extradición hacia Colombia.