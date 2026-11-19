Según detalló la ONG en un comunicado, el conflicto se ha extendido hasta 300 kilómetros desde Moyale y ha causado el desplazamiento de sus hogares de unas 329.000 personas en la zona de Dawa de la región Somalí y otras casi 360.000 en el sur de Oromía.

La violencia ha causado "destrucción y quema de viviendas, negocios y gasolineras, así como una interrupción significativa de los servicios de salud, nutrición, agua y saneamiento", señaló Islamic Relief.

"Se trata de un conflicto inestable provocado por dos grupos étnicos que compiten por la tierra y la riqueza en las fronteras de Etiopía", lamentó el responsable de programas de la ONG en Etiopía, Kedir Musema Hameza.

Lamentablemente, cuando surgen conflictos como este, son los civiles vulnerables quienes acaban pagando un alto precio", añadió Kedir.

El responsable humanitario pidió financiación "para intervenir y ayudar a estas comunidades que están sufriendo", al precisar que, según fuentes locales han informado a la ONG, "los combates han cesado", mientras equipos de la ONU se están desplazando a la zona para evaluar la situación de la población desplazada y los daños".

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Los enfrentamientos comenzaron el pasado 18 de octubre por una disputa relacionada con los derechos sobre la tierra entre las regiones de Oromía y Somalí, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Un mes después, unas 60.000 personas -incluyendo muchas mujeres y niños- han cruzado hacia el norte de Kenia huyendo de la violencia, según estimaciones divulgadas este miércoles por la ONG Plan International.

La violencia llegó también al lado keniano de la frontera, donde balas perdidas procedentes de los enfrentamientos hirieron a civiles y provocaron la muerte de una mujer el pasado 2 de noviembre, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Las autoridades kenianas reforzaron este mes la presencia policial en Moyale ante el deterioro de la seguridad y habilitaron escuelas como alojamientos temporales para las familias desplazadas.

La parte etíope de Moyale está dividida entre las regiones de Oromía y Somalí, escenario desde hace años de disputas territoriales entre comunidades oromo y somalí.

La Unión Europea (UE) anunció este miércoles una partida de emergencia de 550.000 euros para asistir a los desplazados por los enfrentamientos.

Asimismo, la UE ha destinado este año 61 millones de euros de ayuda humanitaria a Etiopía, un país afectado por varios conflictos, desplazamientos, brotes de enfermedades y fenómenos climáticos extremos. EFE EFE