A través de 171 piezas originales y una experiencia de realidad virtual, 'Cervantes: La gran exposición inmersiva' une tecnología y formato de museo tradicional para ofrecer una "simbiosis entre la vida del autor y su forma de trasladar su experiencia vital a sus obras", indicó el director de la fundación, Lorenzo Cooklin, en su presentación.

Es la primera exhibición en todo el mundo en mostrar una figura literaria a través de herramientas como la realidad virtual y, por ello, la fundación tiene la voluntad de que viaje a otras ciudades europeas, señaló Cooklin.

La planta baja acoge una sala en la que dos retratos originales de Cervantes reciben al visitante. En ella también se accede a dos recorridos de realidad virtual de un total de 26 minutos para acompañar a Cervantes (1547-1616) en la batalla de Lepanto y para caminar junto a Don Quijote por los campos de La Mancha.

De fondo, una banda sonora original producida por los mismos compositores que hicieron la música de la película biográfica de Cervantes 'El cautivo', de Alejandro Amenábar.

En la primera planta la inmersión se traslada a la vida del novelista, dramaturgo y poeta con eventos como su participación en Lepanto, su cautiverio en Argel y su papel en el Siglo de Oro español, con especial énfasis a su gran libro, el Quijote, pero sin olvidar el resto de su obra, como las 'Novelas Ejemplares', a las que se dedica una sala inmersiva 360 grados.

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Esta exposición, según la fundación, tiene como objetivo mostrar que "la imaginación de un hombre del siglo XVI resulta hoy de completa actualidad y puede ayudarnos a encarar las vicisitudes de nuestra vida desde nuevas perspectivas".