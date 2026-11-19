El evento reúne hasta el 21 de octubre en el Parque Bicentenario, en la capital chilena, a emprendedores, startups, grandes empresas, inversionistas, representantes del mundo público y líderes del ecosistema de innovación en la región.

En su edición del año pasado, EtMday reunió a más de 56.000 asistentes, representantes de 20 países, más de 800 stands y generó más de 110.000 conexiones entre emprendedores.

La elección de España como país invitado representa "una oportunidad para los emprendedores chilenos para encontrar una puerta de entrada a Europa", dijo a EFE Daniel Daccarett, cofundador de Emprende tu Mente, la organización sin fines de lucro que organiza el EtMday.

“La cultura española es muy parecida a la cultura chilena. En Chile, la comunidad española es muy fuerte y queremos que esto nos ayude a poner un pie en Europa”, señaló Daccarett.

En España, la décimo segunda economía del mundo, hay más de 12.000 startups, 17 unicornios y más de 200 incubadoras y aceleradoras, según el informe Spain Global Startup Hub 2026, del ICEX-Invest in Spain.

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La embajadora de España en Chile, Laura Oroz, dijo por su parte que la elección de su país como invitado de honor fortalece todavía más el sólido vínculo entre los países.

"Nos hace mucha ilusión ser el país invitado. No venimos solo a contar lo que hacemos, sino a compararlo con lo que hacen otros, a contrastar opiniones, modelos y, con todo ello, generar nuevo conocimiento sobre políticas de innovación fundamentalmente con Chile", añadió Oroz en declaraciones a EFE.

El pabellón de España, de 500 metros cuadrados, acoge a más de 100 empresas y emprendedores españoles, lo que constituye la mayor participación del país en la historia del encuentro.

La diplomática explicó que el pabellón se planteó como un mapa de metro con cuatro líneas dedicadas a la innovación tecnológica y social del sector público, el aporte del sector privado a las políticas públicas, el rol de la Academia y la cooperación internacional.

El recinto cuenta con escenario propio, rondas de negocio, networking, actividades culturales y gastronómicas y una muestra del Museo del Prado.

La programación incluye además a exponentes españoles como Juan de Antonio, fundador y CEO de Cabify, y la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada.

España es uno de los principales inversionistas extranjeros en Chile, con una cartera de proyectos de inversión que supera los 3.400 millones de dólares, según InvestChile.