Tras año y medio de negociaciones, ambos mandatarios escenificaron la firma durante su reunión en los márgenes de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra esta semana en la megalópolis suroriental china de Shenzhen.

Según la Presidencia chilena, el CEPA garantizará acceso preferente para cerca del 90 % del valor de las exportaciones chilenas a Filipinas, con cerca de 10.500 categorías de productos cubiertos.

Entre ellos, destacan los bienes agropecuarios, pesqueros, forestales, químicos, metalúrgicos o minerales, con cobre, litio, molibdeno y yodo dentro de este último segmento.

Filipinas es un mercado de más de 110 millones de habitantes y un importante importador de alimentos, y este acuerdo proporcionará "reglas más predecibles" para las empresas de Chile, país que ya ha firmado pactos comerciales con otros países de la región como Tailandia, Singapur, Vietnam, Brunéi, Malasia e Indonesia.

Las negociaciones para el CEPA concluyeron el pasado mes de julio durante una gira asiática del canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, que concluyó precisamente con una visita a Filipinas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La suscripción del CEPA responde a un paso más en la estrategia de diversificación de la canasta exportadora y de los destinos de los productos chilenos. Filipinas es un relevante importador de productos agrícolas y alimentarios, sectores en los que la oferta exportadora chilena tiene gran potencial de crecimiento", destacó entonces el jefe de la diplomacia del país sudamericano.

En 2025, los intercambios comerciales entre Chile y Filipinas ascendieron a 143 millones de dólares, con alimentos -principalmente, salmones-, cartulinas o vinos entre los principales productos de exportación a la nación insular.