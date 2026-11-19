Liu Jinguo, director de la Comisión Nacional de Supervisión, el principal órgano anticorrupción del Estado chino, cifró en 2,358 millones los casos investigados durante ese período y señaló que 112.000 personas quedaron bajo custodia durante las pesquisas y que 58.000 fueron remitidas a la fiscalía, sin precisar cuántas acabaron condenadas.

Las pesquisas abarcaron desde la apropiación de fondos destinados a comedores escolares y las irregularidades en sus licitaciones hasta el fraude en el seguro médico, según el artículo.

Liu cifró en 230.480 millones de yuanes (34.580 millones de dólares, 31.477 millones de euros) el valor de los bienes y fondos cuya devolución a los afectados efectuaron o promovieron las autoridades.

El balance se publica tres semanas después de que el Comité Central del PCCh aprobara en su quinto pleno una resolución para reforzar la disciplina interna que aboga por dar carácter permanente a la lucha contra estas prácticas.

La ofensiva contra las irregularidades en el ámbito local forma parte de la campaña anticorrupción impulsada por el presidente chino, Xi Jinping, desde su llegada al poder en 2012, que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles, incluidos dirigentes provinciales, altos mandos militares y responsables de grandes empresas estatales.

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Pekín presenta la campaña como un instrumento para reforzar la disciplina interna y combatir lo que Xi ha calificado como "la mayor amenaza" para el PCCh, aunque algunos observadores consideran que también podría servir para apartar a determinadas figuras de la vida política.