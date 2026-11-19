Un funcionario del Ministerio chino de Comercio informó este miércoles del cierre esencial de las negociaciones y planteó que abrirá nuevas oportunidades de desarrollo para las empresas de ambos países e impulsará el desarrollo estable de la asociación bilateral.

Ambas partes revisarán y confirmarán los detalles técnicos del texto final y completarán la traducción y la revisión jurídica, con vistas a la firma formal del acuerdo actualizado.

La segunda fase de las negociaciones, lanzada conjuntamente por los jefes de Estado de los dos países en diciembre de 2017, abarca la actualización de los capítulos sobre inversión, comercio de servicios, servicios financieros y cooperación económica.

Una vez actualizado, el tratado "consolidará aún más la base de la cooperación bilateral mediante disposiciones institucionales más sólidas, ampliará de forma efectiva la escala y mejorará la calidad de la inversión y del comercio de servicios entre ambos países", afirmó el funcionario.

El ministro de Industria de Corea del Sur, Kim Jung-kwan, afirmó por su parte que el fin de la negociación "crea una base institucional estable para que las empresas surcoreanas entren en el mercado chino" en sectores como los contenidos culturales y de entretenimiento, el turismo, las finanzas y la distribución, según un comunicado compartido por su cartera.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los avances mencionados por la cartera surcoreana, China se comprometió a conceder trato de nación más favorecida a sectores como el cine o los videojuegos, además de que ambos países acordaron un anexo que amplía la coproducción audiovisual.

Asimismo, el acuerdo también recoge avances en turismo, una mayor apertura en servicios jurídicos, distribución, construcción y finanzas o un incremento en la protección de la inversión y previsibilidad regulatoria.

El TLC entre China y Corea del Sur se firmó el 1 de junio de 2015 y entró oficialmente en vigor el 20 de diciembre de ese mismo año. Desde entonces se han aplicado once rondas de reducciones arancelarias, y los beneficios de las concesiones arancelarias sobre bienes se han ido materializando de forma gradual.

El comunicado surcoreano señala que el comercio bilateral de bienes alcanzó en 2024 unos 272.900 millones de dólares, frente a unos 38.800 millones en servicios, por lo que estos últimos tienen aún un amplio margen de crecimiento.

El acuerdo se alcanzó cuando el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, y su homólogo chino, Xi Jinping, mantuvieron una reunión al margen de la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad china de Shenzhen, en la que Xi abogó por fomentar un ecosistema de cooperación en industrias científicas y tecnológicas.