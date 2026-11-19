El encuentro tuvo lugar en el complejo Kylin Villa, en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y reunió por primera vez en este formato a los dirigentes de las tres grandes potencias nucleares.

Al comienzo de las conversaciones, Xi afirmó que la "interacción positiva" entre los tres países "no es una opción, sino una obligación", al considerar que las grandes potencias tienen "responsabilidades especiales" en el mantenimiento de la paz y la estabilidad internacionales.

El mandatario chino también abogó por la eliminación completa y la prohibición integral de las armas nucleares, que describió como una "espada de Dámocles" que pende sobre la humanidad.

Trump, por su parte, sostuvo que Estados Unidos, Rusia y China están en una posición "única" para reducir sus arsenales y el riesgo de que se utilicen, aunque reconoció que resulta "muy difícil" renunciar a estas armas una vez que se poseen.

La guerra en Ucrania ocupó también un lugar destacado en las declaraciones iniciales de los mandatarios.

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Putin aseguró que las tres potencias tienen "muchos intereses en común" en la resolución de conflictos regionales, incluido el ucraniano, y defendió una cooperación basada en el respeto mutuo y el equilibrio de intereses.

El presidente ruso explicó que había abordado la guerra el miércoles con Xi y nuevamente este jueves con Trump, en una conversación bilateral a la que, según dijo, dedicaron "mucha atención" por iniciativa del estadounidense.

Trump confirmó que había tratado el conflicto de manera "extensa" con Putin y expresó su esperanza de que Ucrania también quiera poner fin a la guerra.Los tres dirigentes se sentaron alrededor de una gran mesa circular, con Xi en el centro, Putin a su derecha y Trump a su izquierda, mientras sus respectivas delegaciones permanecían a cierta distancia.

Una decoración de flores lilas ocupaba el centro de la mesa, con las banderas de los tres países y una pintura tradicional china como fondo.

La cita se celebró después de que Xi y Trump mantuvieran una reunión bilateral y almorzaran juntos, mientras que Putin se desplazó posteriormente al recinto.