El Tribunal Intermedio Popular de Hangzhou, en la provincia oriental de Zhejiang, impuso también una multa de 3 millones de yuanes (unos 450.000 dólares o 410.000 euros) e indicó que los bienes obtenidos de forma ilícita y sus rendimientos serán confiscados y entregados al Estado.

Según la sentencia, entre 2015 y 2025 Lin se aprovechó de sus cargos, entre ellos el de vicepresidente ejecutivo del Banco de China, para ayudar a entidades y particulares en la concesión de préstamos y financiación y en la contratación de personal a cambio de bienes que acumularían un valor de más de 43,35 millones de yuanes.

El tribunal consideró la cuantía "especialmente elevada" y que sus actos provocaron pérdidas graves para los intereses del Estado y de la población.

Sin embargo, tuvo en cuenta como atenuantes que Lin confesó con veracidad sus delitos, reveló parte de los hechos que los investigadores aún no conocían, mostró arrepentimiento y devolvió activamente lo obtenido.

Su condena se produce en medio de la campaña anticorrupción impulsada por el presidente chino, Xi Jinping, desde su llegada al poder en 2012 y que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles, incluidos dirigentes provinciales, altos mandos militares y responsables de grandes conglomerados estatales de sectores como el financiero, el tabacalero o el farmacéutico.

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A finales de septiembre, la Fiscalía china presentó cargos por sobornos contra el expresidente de la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China (CSRC), Yi Huiman, también alto directivo de la sucursal de Jiangsu del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC).

Pekín presenta la campaña como un instrumento para reforzar la disciplina interna y combatir lo que Xi ha calificado como "la mayor amenaza" para el Partido Comunista chino (PCCh), aunque algunos observadores consideran que también podría servir para apartar a determinadas figuras de la vida política.