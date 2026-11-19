Antalya (Turquía), 19 nov (EFE).- La Cumbre del Clima (COP31) de Antalya entró este jueves en su recta final con la publicación de un segundo borrador del acuerdo final que elimina cualquier mención explícita a los combustibles fósiles y rebaja los compromisos de financiación climática, en un intento por desbloquear las negociaciones antes del cierre previsto para este viernes.

El documento divulgado por la copresidencia de Turquía y Australia reduce la propuesta de la decisión final -conocida como 'cover decision'- de 144 a 80 párrafos tras una intensa noche de consultas ministeriales, al tiempo que llega en una jornada marcada por el anuncio de China, Estados Unidos y Rusia de incrementar su producción petrolífera ante la crisis energética derivada de la guerra en Irán.

El CCUS es un conjunto de tecnologías diseñadas para atrapar las emisiones de dióxido de carbono directamente desde grandes fuentes industriales (como centrales eléctricas, fábricas de cemento o refinerías) o directamente de la atmósfera antes de que contribuyan al calentamiento global.

Este desequilibrio, de acuerdo con las fuentes, es como "una bofetada" para los países que impulsan hojas de ruta nacionales para abandonar los hidrocarburos.

Antes de la publicación de este segundo borrador, el ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, advirtió a EFE de que su país no aprobará en la COP31 "ninguna resolución que no contenga los puntos que son importantes" para su delegación, entre los que figuran congelar la producción de petróleo en su nivel actual y garantizar financiación climática para los países vulnerables.

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"Desde ahora, Panamá va a empezar a ejercer su poder de veto. Nosotros desde ahora -y he dado esas instrucciones a mi negociadora esta mañana- no vamos a aprobar ninguna resolución que no contenga los puntos que son importantes para nosotros", declaró Navarro, quien fue largamente ovacionado el miércoles en Antalya tras su alegato contra los productores de petróleo.

Tras recibir el documento, el comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, evitó hacer valoraciones inmediatas mientras sus equipos técnicos revisan si el borrador cumple con el mandato comunitario, aunque advirtió de que el visto bueno de Bruselas dependerá de que el texto garantice la respuesta al rebasamiento de 1,5 grados, mantenga la implementación en el centro y preserve el Acuerdo de París.

Por su parte, el ministro australiano de Cambio Climático y Energía y presidente de las negociaciones, Chris Bowen, admitió durante una rueda de prensa la dificultad de cerrar un acuerdo, pero aseguró que la presidencia no abandonará las salas de Antalya hasta lograr un consenso que permita mantener vivo el límite de 1,5 grados.

"En cada hogar del mundo que nos observa en Antalya se preguntan: ¿Puede seguir funcionando la ONU? ¿Puede seguir funcionando la COP? ¿Puede seguir funcionando el multilateralismo frente a estas crisis?", planteó, al pedir a las delegaciones que trasladen sus líneas rojas en las próximas horas para intentar cerrar el pacto.