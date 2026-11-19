"Mientras la COP31Turkiye se aproxima a su fin, los países desarrollados continúan obstruyendo el avance y operacionalización del programa de finanzas climáticas, que trata sobre sus obligaciones bajo el Acuerdo de París de proveer asistencia financiera a los países en desarrollo para enfrentar el cambio climático", escribió Rodríguez en la red social X.

En su mensaje, el canciller cubano subrayó que "está claro que no se puede pretender una mayor ambición en la acción climática global si los principales causantes de esta crisis no están dispuestos a facilitar los recursos que la sustenten".

La delegación cubana que participa en la cumbre COP31 defendió "la necesidad de operacionalizar un mecanismo internacional para fortalecer la cooperación", teniendo en cuenta "el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas", según refirió el canciller insular en otro mensaje previo.

La Cumbre del Clima (COP31) entró este jueves en su recta final con la publicación de un segundo borrador del acuerdo final que elimina cualquier mención explícita a los combustibles fósiles y rebaja los compromisos de financiación climática, en un intento por desbloquear las negociaciones antes del cierre previsto para este viernes.

El nuevo texto mantuvo la estimación de las necesidades de financiación para la adaptación al cambio climático, cifradas en 305.000 millones de dólares al año hasta 2035.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pero, respecto al primer documento, borró los datos que evidenciaban la escasa aportación pública de los países ricos, de apenas 28.000 a 32.000 millones en 2024, así como la exigencia de triplicar la financiación de adaptación hasta "al menos 120.000 millones de dólares".

El documento, también elimina la advertencia sobre el aumento de los costos de adaptación en un contexto de sobrepasamiento ('overshoot') del límite del 1,5 °C de aumento de temperatura global respecto a la era preindustrial.