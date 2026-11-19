De los 211 accidentes de enero a junio, cinco fueron catalogados como mortales y se reportaron 217 lesionados.

El sector con más accidentes laborales fue el de comercio, reparación de efectos personales con 31, seguido por Salud Pública y asistencia social (28), la industria manufacturera (26), transporte, almacenamiento y comunicaciones (19), la explotación de minas y canteras (16), y la agricultura, ganadería y silvicultura (15).

Las actividades económicas con menos accidentalidad fueron la Pesca y la "Intermediación financiera" con 0 accidentes cada una, sucedidas por "Hoteles y restaurantes" y "Cultura y deporte", con un accidente cada una.

Las provincias con más accidentes fueron La Habana (52), las orientales Granma (34), Holguín (28) y Las Tunas (16), y la occidental Matanzas, con 14.

En 2025, la ONEI contabilizó un total de 664 accidentes de trabajo, 271 menos que en 2024 (935), que provocaron 38 fallecidos y 701 trabajadores lesionados.