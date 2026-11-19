De la Espriella, que realizó un recorrido por Bogotá previo al inicio de las protestas, hizo una referencia implícita a la Ley de Protesta Social aprobada recientemente y que limita el derecho de manifestación.

"El que quiera marchar pacíficamente bien puede hacerlo, ese es un derecho que reconoce la Constitución, pero no voy a aceptar ni bloqueos de vías ni terrorismo urbano", afirmó el jefe de Estado.

Presidencia agregó -en un comunicado- que "frente a quienes pretendan sembrar el caos, intimidar a los ciudadanos o alterar el orden público, el Estado actuará con toda la firmeza y la fuerza legítima", dentro de la legalidad.

"Tenemos presencia de toda la fuerza pública en todo el territorio nacional. Vamos a responder con toda la contundencia y la fuerza del Estado”, concluyó De la Espriella.

Según la nota, el mandatario reiteró así mismo que su prioridad es proteger a los ciudadanos de bien, garantizar la libre circulación y asegurar que las actividades económicas, educativas y cotidianas no sean afectadas por acciones violentas.

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Hasta el momento no se ha registrado ningún acto violento en las distintas marchas que han empezado a recorrer las grandes ciudades de Colombia. En la más reciente jornada de protestas, ya durante el Gobierno de De la Espriella, no se registró ningún incidente reseñable.

El Gobierno colombiano apenas se ha referido al paro nacional convocado para este jueves, pero el presidente ha instalado el Puesto de Mando Unificado (PMU) de vigilancia de las protestas en la sede de la Presidencia en Bogotá, el Palacio de Nariño.

La nueva Ley de Protesta Social amplía por un lado el concepto de acto violento -que incluye los bloqueos de calles y de transportes- y, por otro, permite las cargas policiales contra el conjunto de una manifestación si algunos de sus elementos ejerce violencia.