El marido, Philip Young, de 50 años, se había declarado previamente culpable de 56 cargos, incluyendo violación y agresión sexual. Young y sus cuatro 'clientes' conocerán su sentencia en los próximos días.

El juez calificó a Philip Young, antiguo concejal del Partido Conservador entre 2007 y 2010, de "vil monstruo". En cambio, alabó "la sorprendente valentía" de Joanne manifestada durante el proceso.

Según ha quedado establecido durante el proceso celebrado en Winchester (sureste de Inglaterra), Young administraba a su mujer una droga que la dejaba inconsciente, y luego a través de aplicaciones de internet (Craigslist, Grindr o Fab Swingers), y mediante un nombre falso ('London Monkey'), buscaba a desconocidos y les proponía acudir a su domicilio a abusar de su esposa sin su conocimiento.

De los cuatro encontrados hoy culpables, dos de ellos lo son por violación, un tercero de agresión sexual con penetración y un cuarto de tocamientos no deseados.

El caso de Joanna Young recuerda al de la francesa Gisèle Pelicot, no solo por el 'modus operandi' del marido, sino porque ella ha renunciado eventualmente al derecho al anonimato que le ofrecía el sistema judicial inglés.

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Además de los delitos anteriores, Philip Young también ha sido encontrado culpable de tomar cientos de imágenes de su esposa sin su consentimiento, de las que posteó al menos 500 de ellas en internet, casi todas en el marco de su propio domicilio familiar.

El juez denegó a Young y a sus cuatro cómplices la libertad condicional por el riesgo de fuga, y adelantó que la pena a la que se enfrentan será "significativa".