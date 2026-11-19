Un psiquiatra determinó durante la audiencia de "competencia", presidida por la magistrada Lindsay S. Griffin, que Markle está en condiciones de comprender el proceso judicial, según el medio de Tampa, ciudad en la costa oeste de Florida.

Markle, de 82 años, fue arrestado el pasado 6 de noviembre en Lakeland (Florida), donde residía en una clínica especializada en el cuidado de personas con demencia, en el marco de una investigación por presunta posesión de pornografía infantil.

Ese mismo día fue puesto en libertad provisional bajo condiciones, entre ellas el arresto domiciliario y el uso de un dispositivo electrónico de vigilancia.

Cuatro días después, el 10 de noviembre, una jueza revocó su excarcelación después de que se quitara el localizador electrónico que debía llevar. Desde entonces permanece bajo custodia federal.

La magistrada Griffin había solicitado previamente una evaluación psiquiátrica independiente y los registros de salud mental del acusado tras expresar dudas sobre su capacidad para comprender el proceso penal.

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El FBI informó que encontró unos 78 artículos, entre diapositivas, negativos fotográficos y libros con supuesto material sexualmente explícito, en dos almacenes alquilados por Markle durante casi dos décadas en el área de Los Ángeles.

El hallazgo se produjo tras la apertura de una investigación en Filipinas, donde Markle Sr. vivió hasta mayo pasado, antes de trasladarse a Lakeland.

De ser declarado culpable, el padre de la duquesa de Sussex podría afrontar una pena máxima de 20 años de prisión federal.