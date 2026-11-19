Los detenidos, según la fuente, formaban parte del círculo más cercano del presunto fundador e ideólogo del movimiento, arrestado el 30 de octubre en Picanya (Valencia).

La operación policial se enmarca en las actuaciones iniciadas tras los graves disturbios registrados el 24 de octubre en Barcelona, en los que participaron medio millar de personas y se produjeron numerosos saqueos y actos vandálicos contra establecimientos comerciales.

Al parecer, los detenidos asumieron responsabilidades dentro de la estructura que daba soporte a 'Blocus'. Uno de ellos habría creado una cuenta de mensajería utilizando técnicas destinadas a dificultar su identificación, y desde este perfil habría participado en la dirección del grupo en el que se coordinaban las convocatorias y se transmitían las instrucciones para llevar a cabo saqueos.

El segundo sería el encargado de implementar medidas de seguridad para impedir la identificación del principal responsable y organizador.

Gracias a la investigación se conocen otros de los métodos empleados por ambos jóvenes para obtener información de terceros. Uno sería la difusión de enlaces que aparentaban dirigir a vídeos de una conocida red social pero, al acceder a ellos, se activaba la cámara del teléfono móvil y se enviaba una fotografía del usuario sin que este tuviera conocimiento de ello.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También habrían tratado de eliminar evidencias de su actividad, como el borrado de decenas de mensajes durante las horas previas y posteriores a la detención del presunto fundador de 'Blocus', en un intento de dificultar las actuaciones policiales.

'Blocus', 'bloqueo' en francés, germinó en las protestas juveniles por el sistema educativo en Francia, se extendió por algunas ciudades europeas y llegó a España a finales de octubre.

En esta plataforma se convocaron protestas de jóvenes con el fin de realizar actos vandálicos y cometer desórdenes públicos como robos en joyerías, tiendas de marcas de lujo o establecimientos tecnológicos, según un informe de la Comisaría General de Información de la policía catalana al que tuvo acceso EFE.

Desde la detención de su presunto ideólogo y principal impulsor en España, el movimiento no ha llevado a cabo ninguna de las movilizaciones violentas que tenía convocadas.