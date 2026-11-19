"La interpretación adecuada de la Convención sobre el Genocidio es de suma importancia, al igual que evitar la politización de la Corte Internacional de Justicia. Estamos estudiando la decisión para evaluar plenamente sus implicaciones", aseguró a EFE un portavoz del Departamento de Estado.

Esta afirmación llega después de que el máximo tribunal de Naciones Unidas declarara a Birmania responsable de genocidio durante la ofensiva militar de 2017 contra los rohinyá en el oeste del país asiático.

La corte ordenó investigar a los responsables, indemnizar a las víctimas y facilitar el regreso de los desplazados.

El fallo, el primero de la historia en la que el CIJ declara a un Estado responsable, puede sentar precedente sobre cómo probar la intención genocida y determinar la responsabilidad de un Estado, con posibles repercusiones en casos como la demanda de Sudáfrica contra Israel, estrecho aliado de Estados Unidos, por presunto genocidio en Gaza.

Según trasladó un portavoz del Departamento de Estado, la Administración estadounidense expresa su apoyo a la minoría del país asiático y comparte su "profunda preocupación" por las violaciones de derechos humanos contra ellos, así como los miembros de otros grupos minoritarios en Birmania.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, argumentó que Estados Unidos es el "principal donante" para la respuesta humanitaria a esta crisis, con una ayuda que situó por encima de los 2.500 millones de dólares desde 2017.

También subrayó que altos funcionarios del Departamento de Estado siguen destacando la crisis de los rohinyá, tal y como sucedió en un evento celebrado en paralelo a la última Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre.

La CIJ concluyó, por mayoría, que Birmania "cometió genocidio contra el grupo rohinyá" en el norte del estado de Rakáin, en el primer fallo de esta corte que establece la responsabilidad internacional de un Estado por este crimen.

Los jueces determinaron que las pruebas demuestran "la intención de destruir a una parte sustancial" de esta comunidad, un elemento fundamental para establecer jurídicamente la existencia de genocidio, según la Convención internacional que prohíbe este crimen.

Más de un millón de rohinyás viven actualmente en campamentos de refugiados en Cox's Bazar, en el sureste de Bangladés, lo que convierte esta crisis en una de las mayores situaciones de desplazamiento prolongado del mundo.