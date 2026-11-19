El BCE presentó este jueves las prioridades supervisoras de 2027 a 2029, que son similares a las del año pasado.

Como supervisor europeo, el BCE considera que el sector bancario ha demostrado resistencia hasta ahora, pero advierte que "es posible que el impacto de las perturbaciones geopolíticas" "tarden algún tiempo en materializarse en los balances" de los bancos.

Asimismo, llegará más tarde el impacto de los riesgos climáticos y relacionados con la naturaleza y de los avances tecnológicos, según el BCE.

Además, los bancos deben tener en cuenta "que un margen presupuestario más limitado podría restringir la capacidad de las autoridades públicas para amortiguar el impacto de futuras perturbaciones", dice el BCE.

La primera prioridad supervisora del BCE es que los bancos deben reforzar su resistencia financiera frente a los riesgos geopolíticos y las perturbaciones macrofinancieras.

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El BCE considera que el debilitamiento de las perspectivas macroeconómicas de la zona del euro podría tardar en reflejarse en la calidad de los activos de los bancos.

Por ello es esencial que los bancos" mantengan unos criterios rigurosos de aprobación de préstamos y unas prácticas sólidas de gestión del riesgo de crédito", según el BCE.

Además, el aumento de los vínculos de los bancos con el sector de la banca en la sombra justifica "un control supervisor estrecho", sobre todo de los bancos con "exposiciones significativas a contrapartes de mayor riesgo, debido, por ejemplo, a un apalancamiento más alto", como son los fondos de alto riesgo y el crédito privado.

Los riesgos relacionados con el clima y la naturaleza siguen formando parte de la primera prioridad.

Las exposiciones relacionadas con el clima y la naturaleza siguen siendo clave, debido al aumento de los riesgos y a que los bancos tienen dificultades para integrarlas en su gestión de riesgos y en su planificación de la transición.

El BCE realizará en 2027 una revisión temática para evaluar la planificación de la transición.

La segunda prioridad es que los bancos corrijan "deficiencias importantes en la gestión del riesgo de Tecnologías de la Información y la Comunicación".

Para asegurarse de que lo hacen, el BCE realizará inspecciones in situ sobre ciberseguridad y gestión de riesgos de terceros.

Los supervisores del BCE evaluarán las respuestas de los bancos a las ciberamenazas basadas en la IA y su preparación para la migración a la criptografía poscuántica.

El BCE espera también que los bancos subsanen las deficiencias de datos sobre riesgos y de presentación de informes de riesgos en los plazos acordados y va a imponer medidas de ejecución en caso necesario. EFE aia