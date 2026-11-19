El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó tan solo 0,03 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación con el precio de liquidación de la última sesión, cuando finalizó en 91,95 dólares.

El mercado reaccionó con cautela este jueves mientras evalúa, por un lado, las perspectivas de un escenario de superávit de oferta, y por otro la prima de riesgo geopolítica en Oriente Medio tras los últimos ataques a petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz.

El 'oro negro' inició la semana con una fuerte caída, de más del 3,5 %, después de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) vaticinase el pasado viernes en su informe que el mercado global de petróleo presentará un excedente en el cuarto trimestre, un dato que se reforzó ayer tras conocer que los inventarios de crudo y combustible estadounidenses registraron un aumento mayor a lo esperado por los analistas.

Sin embargo, el brent se resiste a perder terreno en un clima de tensiones geopolíticas en Oriente Medio, con reiterados ataques a infraestructura energética y a buques, mientras las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán siguen en punto muerto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que participa estos días en la cumbre de la APEC en China con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y el chino, Xi Jinping, restó importancia a la ayuda militar de estos países a Irán y aseguró que saben exactamente qué están aportando al régimen de Teherán y es "poca cosa".