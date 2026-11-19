"Contar con su voto de confianza y tenerlo como accionista es un honor y un privilegio. Y si en el futuro surgiera alguna oportunidad de colaborar con él estaríamos encantados, pero por el momento no hay nada", dijo el miércoles en Nueva York en la cumbre DealBook 2026 del diario The New York Times.

Ellison no confirmó la cantidad aportada por Musk, pero según adelantó a finales de octubre el digital Semafor, rondaría los 1.000 millones de dólares (unos 910 millones de euros). Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre de David, contribuyó con esa misma cantidad a la polémica compra de X, anteriormente conocida como Twitter, que efectuó Musk en 2022.

Para el presidente de Skydance, según declaraciones citadas por Variety, Musk es "el mayor emprendedor de nuestro tiempo", alguien que además "no invierte en muchas empresas".

"Siento una enorme admiración y respeto por Elon. No sé si lo habéis visto recientemente, pero contemplar Starship (de su compañía SpaceX) es sencillamente una maravilla... En realidad, es a la vez el (Nikola) Tesla y el (Thomas Alva) Edison de nuestra época..."

Skydance unifica a titanes históricos como Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures, CBS, CNN, HBO, Max, Nickelodeon y Paramount+.

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Ellison apuntó que la entrada de Musk en su capital no cambia los planes de HBO Max de emitir en esa plataforma el documental de Alex Gibney 'Musk', un retrato del magnate que no esconde sus sombras y que le valió al director amenazas de denuncias por parte del equipo legal del sudafricano.

La figura del dueño de X estuvo ligada al principio del segundo mandato de Donald Trump a la del líder republicano estadounidense, ya que este lo colocó al frente del extinto DOGE, el departamento encargado de hacer recortes en la Administración.

Ellison no quiso desvelar sus inclinaciones políticas en la charla: "Nunca he revelado a quién voto. He votado a candidatos de ambos partidos prácticamente toda mi vida. No soy partidista. Hemos tenido la suerte de poder trabajar estrechamente con esta Administración, pero hay que recordar que, cuando iniciamos la operación con Paramount, gobernaba la de Biden...", dijo.