Parte de la importante colección de Morelli, Premio Ñ 2022, se depositó en la Caja de las Letras del Cervantes, en Madrid, una antigua cámara acorazada que custodia los legados, objetos personales y documentos de reconocidos escritores y personalidades del mundo de la cultura.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, consideró "un privilegio" recibir el patrimonio bibliográfico de Morelli, que no es solo una colección de obras, cajas, vitrinas de libros y papeles.

"Es también un archivo del pensamiento, de los procesos de lectura, de las preguntas y los descubrimientos que acompañan toda una vida de estudio", resaltó García Montero.

Morelli, uno de los grandes especialistas italianos en literatura española contemporánea, agradeció que se recuerde "el esfuerzo" que ha realizado como hispanista para difundir el español, una labor que ha considerado "un regalo" que todavía le enriquece.

Su legado reúne una valiosa colección bibliográfica, correspondencia, revistas, ejemplares dedicados y materiales de investigación, que permiten profundizar en la obra de los escritores estudiados y la historia de sus relaciones con el hispanismo internacional.

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Entre el fondo depositado en la caja 1175 de la cámara, destacan las primeras ediciones de 'Cien años de soledad', de García Márquez, y 'Pasión de la tierra', de Vicente Aleixandre, con las dedicatorias correspondientes.

También cedió otros libros dedicados, como 'La rosa y el látigo', de Francisco Umbral; las 'Obras completas' de Federico García Lorca (dedicadas por su hermana, Isabel); o 'Teoría de la expresión poética', de Carlos Bousoño, todos autores españoles.

Además, entregó la edición en italiano de 'Conversación en La Catedral', del peruano Mario Vargas Llosa; 'La última costa', del también peruano Francisco Brines; ''Pasión crítica', del mexicano Octavio Paz; e 'Historia íntima de la poesía española', del propio García Montero, entre otros.

Completó el legado con correspondencia y cartas intercambiadas por el homenajeado, como la misiva manuscrita de Vicente Aleixandre dirigida a Gabriele Morelli fechada en Madrid en 1972, o las notas manuscritas enviadas al hispanista por la hija del poeta español Gerardo Diego, Elena, en 1993 y 2002.

Esta cesión de fondos se incorpora a la Biblioteca Patrimonial del Instituto Cervantes y se suma a las recientes donaciones realizadas, como el fondo bibliográfico y documental de unos 1.200 volúmenes de la familia Blecua, o la colección bibliográfica de 268 documentos del escritor nicaragüense Sergio Ramírez, entre otros.