El cuarto ciclo, que inició el pasado viernes, ha estado centrado en la discusión de varias leyes relacionadas a derechos políticos; también la del Financiamiento al Terrorismo -un delito que suele ser imputado a manifestantes-, según han señalado a EFE las mismas fuentes.

Los delegados de cada parte han sostenido sus encuentros a puerta cerrada en el Hotel Gran Meliá Caracas, ubicado en una zona céntrica de la capital venezolana.

Solo se ha permitido el ingreso de fotógrafos a algunas reuniones.

Durante la última semana, los delegados opositores también han sostenido encuentros con representantes de pueblos indígenas para abordar problemas en sus comunidades, así como con expertos petroleros para que le exijan al Gobierno que haya transparencia en los acuerdos de explotación de crudo con otros países.

Las conversaciones iniciaron formalmente en agosto y no cuentan con la participación de la líder opositora María Corina Machado, quien, sin embargo, ha apostado por el éxito de las negociaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hasta la fecha, las partes han avanzado en la renovación de todo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), actualmente afín al chavismo gobernante; el levantamiento de bloqueos a sitios web, incluyendo portales de noticias venezolanos e internacionales que estaban restringidos, entre ellos la Agencia EFE.

Asimismo, han acordado la revisión de leyes -todavía pendiente de ejecución- que han sido usadas para inhabilitar políticos, como a Machado.

También se ha pactado la recuperación del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra, una de las principales demandas del chavismo aunque todavía sin concretar.

Se espera que el proceso culmine en una convocatoria a elecciones presidenciales el año que viene, como parte del proceso de transición, luego de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos en enero pasado.

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, espera que, una vez sea renovado el Consejo Nacional Electoral (CNE), la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, declare vacante la Presidencia y se abra un plazo de seis meses para la convocatoria de elecciones.