En su informe sobre las perspectivas del sector energético publicado este jueves, la AIE calcula que entre 2025 y 2035 la demanda para climatización de espacios va a subir un 56 % hasta 4.700 teravatios hora (TWh).

Esos 1.700 TWh adicionales representan el equivalente del consumo total de electricidad de la India actualmente y el incremento podría ser todavía mayor, ya que los autores del estudio plantean un escenario con olas de calor que podría acarrear un alza adicional del 40 % (700 TWh más), con importantes implicaciones por las necesidades de cubrir esa demanda en los picos de consumo.

Detrás de ese movimiento está el aumento de las temperaturas, pero sobre todo el incremento de los ingresos en los países en desarrollo que permite que una parte de la población allí está equipándose con aire acondicionado.

En esos países, y si se deja al margen el caso de China, el 85 % de las familias están expuestas a altas temperaturas, pero por ahora menos del 20 % tienen ese equipamiento.

Si en la pasada década fue China la que tiró de la demanda de climatización, en la próxima van a tomar el relevo la India y otros países del sudeste asiático, donde la tasa de equipamiento va a pasar de menos del 10 % al 20 %.

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Porcentajes que contrastan con los de algunos países desarrollados como Australia, Japón y Estados Unidos, donde ya en la actualidad están en el 90 %. En Europa, que partía de unos niveles netamente inferiores, las olas de calor de los últimos veranos está conduciendo a una instalación de aires acondicionados a un ritmo elevado.

En todo el mundo, la AIE calcula que su número va a pasar de 1.700 millones en 2025 a 2.400 en 2035 en las viviendas y un 85 % de ese incremento se dará en los países en desarrollo. De esa forma, alrededor de la mitad de los hogares del mundo estarán equipados en ese horizonte.

Teniendo en cuenta que la demanda global de energía va a subir un 25 % en la próxima década, más de un 40 % de esa progresión se deberá a la climatización.