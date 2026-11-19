Según los datos publicados este jueves por la Oficina Australiana de Estadística (ABS), el empleo cayó en 43.500 personas durante octubre, mientras que el número de desempleados aumentó en 17.800. La tasa de ocupación, que mide el porcentaje de la población en edad de trabajar que tiene empleo, descendió del 63,9 % al 63,6 %.

El incremento del paro se produce en un contexto de endurecimiento de las condiciones financieras, después de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA, en inglés) elevara los tipos de interés en cinco ocasiones durante este año para contener la inflación y moderar la demanda interna.

Sin embargo, el ritmo de deterioro del empleo supera las previsiones del organismo, que anticipa que la tasa de desempleo continuará aumentando y podría alcanzar el 5,1 % a finales de 2028.

La evolución coincide con una oleada de ajustes de plantilla en grandes empresas tecnológicas, bancos, medios de comunicación, aerolíneas y consultoras. Según la cadena pública ABC, estas compañías han eliminado más de 15.000 puestos de trabajo en Australia durante los últimos doce meses.

A este escenario se suman los efectos del encarecimiento del coste de vida y de los elevados tipos de interés, que han reducido la capacidad de gasto de los hogares y moderado la demanda interna.

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El endurecimiento de las condiciones financieras también ha elevado los costes de financiación de las empresas, mientras que la desaceleración del crecimiento económico ha llevado a algunas compañías a contener sus inversiones y revisar sus necesidades de personal.