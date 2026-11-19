Ambos artistas, autores de 'Andas en mi cabeza' y 'Me voy enamorando', se presentarán en la ciudad venezolana de Valencia, donde comenzaron su historia musical en 2007, e iniciarán el 'Radio Venezuela World Tour 2027' para celebrar "dos décadas de música, recuerdos y canciones que han acompañado a diversas generaciones".

El concierto, según la nota, exaltará el significado de regresar a la ciudad donde todo comenzó y supondrá una oportunidad para "reencontrarse con sus raíces, celebrar y volver a compartir su música con el público venezolano".

Tras el lanzamiento de 'Radio Venezuela' en abril de este año, el dúo presentó el pasado octubre el segundo volumen, 'Radio Venezuela: fresco', con una "nueva generación de artistas, quienes están construyendo su propio camino, explorando sonidos actuales y llevando la identidad musical" del país a nuevos públicos.

El dúo, que no lanzaba un álbum de estudio juntos desde 'Chino & Nacho is Back' en 2021, se suma así a una serie de artistas que ya tienen fechas anunciadas de conciertos para 2027 en este país.

Entre esos cantantes destacan Shakira, que se presentará el 16 y 17 de enero en Caracas por primera vez en casi 16 años, y Marc Anthony, cuyo concierto será el próximo 4 de febrero, también en la capital venezolana.

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Esta movida de grandes espectáculos sucede mientras el país suramericano atraviesa un proceso de transformación económica y de transición política impulsado por Estados Unidos luego de que capturara a Nicolás Maduro el 3 de enero de este año y que tiene como fin la celebración de unas elecciones presidenciales.