El escritor rechaza responsabilizar a la tecnología de este proceso. "A quien tenemos que acusar es al estúpido que ha hecho la estupidez de dimitir", sostiene, y advierte de que, si no se rectifica, las consecuencias pueden ser irreparables por la "pura invasión" de la necedad.

Para Argullol, el arte nació de la conciencia humana de que la vida era incompleta y de la necesidad de interrogar aquello que escapa a la experiencia directa. Desde las primeras pinturas rupestres hasta la creación contemporánea, representa esa búsqueda de lo desconocido y de lo que no puede expresarse de manera inmediata.

"Si el arte es esto, entonces es indiscutiblemente la última trinchera del hombre frente al nihilismo", una tentación que, en su opinión, caracteriza a la sociedad actual.

El filósofo vincula esta defensa del arte con la necesidad de construir un nuevo humanismo que recupere valores como la libertad, el amor y la compasión, pero que no se limite a reivindicar el pasado. Ese humanismo deberá abrirse al diálogo con otras civilizaciones, reconocer la universalidad de la condición humana y reconocer tanto el papel de las mujeres como la relación con la naturaleza y el planeta.

También reclama una mayor atención a la educación básica y a las capacidades que no deberían delegarse en dispositivos tecnológicos. "Me creeré que estamos rectificando nuestro camino en el momento en que en las escuelas se vuelva a considerar que la matemática, la geometría y la comprensión lectora son piedras angulares, no algo sustituible por una máquina", afirma.

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Estas reflexiones enmarcan la conferencia que Argullol ofrece este jueves en el Instituto Cervantes de París, con la que abre una nueva edición de la Cátedra Cervantes, un ciclo de conferencias que busca ser un espacio de encuentro y reflexión sobre la cultura y el pensamiento.

Nacido en Barcelona en 1949, Argullol es uno de los intelectuales españoles más destacados de las últimas décadas. Filósofo, poeta, novelista y ensayista, fue catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Pompeu Fabra y ha publicado más de cuarenta libros. En 1993 obtuvo el Premio Nadal por 'La razón del mal'.

Su trayectoria también abarca el teatro y la ópera. En su obra más reciente, 'Pinacoteca soñada', reúne 168 obras de distintas épocas y artistas para reflexionar sobre el poder de las imágenes.