"Estos encuentros no acercan el fin de la guerra porque hacen creer a Vladímir Putin que tiene cartas más fuertes", explicó Sikorski ante la prensa, tras reunirse en Budapest con su homóloga húngara, Anita Orbán.

Los líderes de las tres potencias, Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin han mantenido un encuentro en la ciudad china de Shenzhen, donde trataron el tema de la guerra de Ucrania.

No obstante, el responsable de la diplomacia polaca mostró su esperanza de que los otros dos líderes presionen a Putin para que "termine esta locura", en referencia a la guerra provocada por la invasión rusa de Ucrania.

Sikorski subrayó que "falta la voluntad por parte de Rusia para terminar la guerra" y dijo que "Rusia no quiere el cese del fuego".

En relación con la ausencia de la Unión Europea (UE) en la cumbre de hoy, el ministro opinó: "Las negociaciones de paz podrán servir para dividir a Occidente. Rusia quiere lograr eso y debilitar la OTAN".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Polonia es uno de los cinco países, junto con Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido que forman parte del grupo europeo para negociar sobre Ucrania.

"Hay que seguir presionando al agresor y mantener las sanciones", enfatizó Sikorski sobre las medidas aplicadas por la UE contra Moscú por la invasión de Ucrania.

Anita Orbán, por su parte, agregó que "sin Europa no se pueden realizar negociaciones que afecten a Europa".

Putin anunció después del encuentro tripartito que ha invitado a los representantes de la UE a Moscú para que expliquen la agenda con la que participarían en futuras rondas de negociación de paz con Ucrania.

Mientras, una cuarentena de países, entre ellos España, participa este jueves en Berlín en la cumbre de la Coalición de Voluntarios, los aliados que apoyan a Ucrania militar y financieramente, con la presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.