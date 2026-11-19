Akhundzada, que reside habitualmente en la ciudad meridional de Kandahar, mantiene un nivel de aislamiento extremo. Incluso cuando dirige sermones durante las multitudinarias oraciones del Eid (la festividad islámica), el público de a pie no tiene acceso directo a él ni la oportunidad de verle con claridad.

Asimismo, cuando los informes oficiales indican que se reúne con civiles, la toma de fotografías y la grabación de vídeos están absolutamente prohibidas, por lo que nunca se ha hecho pública ninguna imagen o documento visual de esos encuentros. En su paso por Kabul la norma se ha mantenido intacta y nadie ha podido verle el rostro.

Durante su estancia en la capital, protegida por un vasto despliegue policial y vehículos blindados, el líder talibán pronunció un discurso en la Universidad de Kabul ante académicos y clérigos. Como es habitual, las autoridades solo divulgaron grabaciones de audio de sus intervenciones.

En sus mensajes, Akhundzada instó a fortalecer el sistema islámico audios. "¡Mirad! Todos vosotros sois mi pueblo. Ayudaréis a que este sistema tenga éxito. Serviréis a este pueblo y a este sistema. Fortaleceréis la economía y haréis que el sistema islámico triunfe. Estamos con vosotros y os proporcionaremos todas las facilidades necesarias, incluidos alojamiento y comida. Debéis servir con buenas intenciones y sinceridad", declaró.

El líder supremo también aludió a la muerte de su predecesor, fallecido por el ataque de un dron estadounidense en 2016. "Que mi cuerpo también sea quemado, pero que los musulmanes queden protegidos de la discordia", afirmó.

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Asimismo, subrayó la continuidad de la amnistía general, pidió a los afganos que vivan de acuerdo con la ley islámica ('sharia') en su propio país y aseguró que "la capacidad y la competencia" serán los criterios para designar a las personas en los cargos gubernamentales.

En el segundo día de su visita, Akhundzada se dirigió a los eruditos religiosos de la provincia de Kabul, que habían sido invitados por el Ministerio de Defensa, así como al primer ministro, Mohammad Hassan Akhund; a los viceprimeros ministros, ministros y comandantes de los cuerpos del Ejército talibán.

El principal portavoz del Gobierno, Zabihullah Mujahid, confirmó en X que la agenda de tres días incluyó también reuniones a puerta cerrada en el Palacio Presidencial con el primer ministro, el mulá Mohammad Hassan Akhund. Por motivos de seguridad, los movimientos del líder supremo siempre se anuncian una vez que ya han concluido.