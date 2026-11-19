László Bencsik, director general adjunto del OTP, confesó en declaraciones publicadas hoy por la revista HVG que su entidad "no tenía conocimiento de los problemas" de Ueno que surgieron cuando "ya era demasiado tarde como para reaccionar de manera efectiva".

El Ueno parecía ser un "verdadero éxito comercial", con una base sólida de millones de clientes, aseguró Bencsik, cuyo banco invirtió 47 millones de dólares en el banco paraguayo en 2025 y 2026.

La intervención del banco el pasado 3 de noviembre desencadenó una crisis política en Paraguay, incluyendo la detención del expresidente Santiago Peña, en medio de cientos de miles de afectados por el cese de operaciones del Ueno.

El OTP adquirió su participación en el Ueno Bank a través de la sociedad 'U Holdings', registrada en Luxemburgo, como parte de su estrategia de inversiones en mercados internacionales.

"El Grupo OTP analiza continuamente las oportunidades de inversión en los mercados internacionales. El atractivo de Ueno no era su ubicación geográfica, sino su exitosa actividad anterior", aseguró la entidad en una declaración escrita enviada a EFE en Budapest.

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La presencia digital sólida y el rápido crecimiento "ofrecían al OTP la posibilidad de adquirir como inversor financiero una participación en un modelo innovador de un 'neobanco' y de conocer más detalladamente un mercado en rápido desarrollo y fuera de Europa", aseguró la entidad húngara.

El OTP es el banco más grande de Hungría, con importantes inversiones en otros países del este y centro de Europa, incluyendo Rusia y Ucrania, pero también en Uzbekistán, en Asia Central.

Como inversor financiero, obtuvo una participación del 9,99 % del Ueno, con una inversión inicial de 30 millones de dólares a finales de 2025 y una segunda, en junio de 2026, de 17 millones de dólares.

U Holdings estaba controlada en un 86,73 % por el paraguayo Grupo Vázquez, del detenido consejero delegado Miguel Vázquez.

La participación inferior al 10 % en el Ueno "no le otorgaba derechos de control ni de gestión", subrayó el OTP.

Al mismo tiempo, la entidad subrayó que la inversión fallida en el banco paraguayo "no representa una exposición material" frente a sus beneficios de unos 3.250 millones de dólares y activos de unos 138.000 millones de dólares en 2025.

Los mayores accionistas de OTP Bank son inversores extranjeros (54,45 %), la petrolera húngara MOL (8,57 %), la francesa Groupama Group (5,1 %) e inversores locales (39,41 %).