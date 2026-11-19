El acuerdo, que ya había sido aprobado hace dos semanas por el Inatsisartut (Parlamento groenlandés), entrará automáticamente en vigor cuando las autoridades danesas informen a Washington de su adopción, ya que no necesita ser votado por el Congreso estadounidense.

El documento, que supone una ampliación de un acuerdo anterior de 1951, otorga a Estados Unidos de forma indefinida una amplia presencia militar en la isla e impide las inversiones en sectores estratégicos de países rivales, respetando la soberanía y la integridad territorial de Groenlandia.

El acuerdo fue rubricado en una ceremonia el 22 de septiembre en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en presencia del presidente estadounidense, Donald Trump; la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; y el presidente autonómico groenlandés, Jens-Frederik Nielsen.

La firma puso fin a un conflicto de más de un año, después de que Trump amenazara en varias ocasiones con hacerse con el control de esa isla ártica, incluso por la vía militar, apelando a intereses de seguridad nacional.

La tramitación en el Folketing transcurrió sin incidentes, al contrario de lo que había pasado en el Inatsisartut, donde hubo un intercambio de acusaciones entre el Gobierno autonómico y el partido opositor Naleraq (segunda fuerza parlamentaria y partidaria de una independencia más rápida de Dinamarca).

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El ministro de Exteriores groenlandés, Múte B. Egede, acusó entonces al Naleraq de revelar información confidencial sobre el acuerdo y éste, crítico con el documento y para el que pedía un referendo, presentó una moción de censura contra Egede, que no salió adelante.