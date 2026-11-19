El presidente del Parlamento, Sandagiin Byambatsogt, ejercerá temporalmente las funciones de jefe del Estado hasta la toma de posesión del sucesor, sin dejar la presidencia de la cámara, informó la agencia estatal de noticias Montsame.

La legislación mongola establece que el Parlamento deberá anunciar la fecha de los comicios en un plazo de veinte días laborables y que entre el anuncio y la votación deberán transcurrir al menos setenta días.

Khürelsükh anunció el martes que dejaría el cargo después de que el opositor Partido Democrático le pidiera que dimitiera para esclarecer las acusaciones de corrupción contra él y otros dirigentes del gobernante Partido Popular Mongol.

El mandatario rechazó las acusaciones, denunció una campaña de difamación y afirmó que se sometería a una investigación para limpiar su nombre.

La controversia gira en torno a supuestos sobornos por unos 110 millones de dólares relacionados con la construcción del ferrocarril Tavan Tolgoi-Gashuunsukhait, destinado a transportar carbón mongol hacia la frontera con China.

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La agencia anticorrupción mongola informó el 9 de noviembre de que no había encontrado pruebas de que esa suma se hubiera repartido como sobornos ni había detectado irregularidades en las declaraciones patrimoniales del presidente, aunque las pesquisas financieras seguían abiertas.

Khürelsükh, que asumió la Presidencia en junio de 2021 tras ejercer como primer ministro, es el primer jefe de Estado mongol que deja voluntariamente el cargo antes de concluir su mandato, según Montsame.

La dimisión se produce tras meses de disputas en el partido gobernante y sucesivos cambios de primer ministro en Mongolia, país sin salida al mar entre China, que recibió cerca del 90 % de sus exportaciones en 2025, y Rusia, que suministró alrededor de una cuarta parte de sus importaciones.