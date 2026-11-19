Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 6 centavos respecto al cierre anterior.

El mercado del crudo estadounidense se mantuvo casi estático mientras que evalúan el aumento de las reservas de petróleo de Estados Unidos, según datos de la Administración de Información Energética (EIA, en inglés).

"Una mayor oferta implica precios más bajos y esa es precisamente la razón por la que el WTI cayó el miércoles", explicó el analista Tom Essaye en su informe diario 'Sevens Report'.

Las reservas comerciales de crudo en Estados Unidos aumentaron en 3,38 millones de barriles durante la semana terminada el 13 de noviembre, hasta los 417,8 millones, según los datos publicados hoy por la EIA.

Este dato, que no incluye los barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo, fue mucho mayor que el esperado por los inversores, especialmente después de los acontecimientos geopolíticos, lo que extendió las pérdidas de los futuros del crudo.

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La guerra con Irán y las hostilidades en el estrecho de Ormuz y en el de Bab el-Mandeb, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén, aumentaron el temor a la escasez de petróleo.

Por otro lado, dos petroleros chocaron con minas en el estrecho de Ormuz hoy, según informó la armada iraní en un comunicado difundido por los medios estatales citado por la cadena CNBC.

Además, los inversores esperan avances geopolíticos después del encuentro del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y el chino, Xi Jinping, en la cumbre de la APEC en China.