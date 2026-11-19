Según un comunicado publicado por la Presidencia a última hora del miércoles tras la reunión del Consejo de Ministros, Faye lamentó "el recrudecimiento y la intensificación de las salidas de migrantes hacia Europa".

Esa realidad -subrayó- "exige reforzar los controles desde nuestras costas e implementar medidas gubernamentales rápidas que permitan neutralizar y frenar esta lacra".

El jefe del Estado pidió al ministro del Interior, Mouhamadou Makhtar Cissé, que "presente un informe detallado sobre los problemas y las soluciones concertadas y adaptadas vinculadas al fenómeno de la migración irregular".

"La aceleración y la complejidad de la migración irregular demuestran la urgencia de que el Gobierno acentúe la importante recuperación de los sectores agrícola y pesquero", añadió el mandatario.

Por este motivo, consideró que el documento debe hacer balance de la estrategia y las acciones llevadas a cabo en el marco del Comité Interministerial de Lucha contra la Migración Irregular senegalés.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Faye consideró que "la aceleración y la complejidad de la migración irregular ponen de manifiesto la urgencia de que el Gobierno intensifique -además de impulsar de manera notable los sectores de la agricultura y la pesca- la aplicación diligente y eficiente de políticas públicas en los ámbitos de la juventud, la educación, la formación profesional, el empleo y el emprendimiento juvenil, así como el empoderamiento económico de las mujeres".

Senegal es un país de tránsito y origen para los migrantes que llegan de manera irregular a las islas españolas de Canarias (océano Atlántico), una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo y donde el flujo de embarcaciones ilegales se ha disparado en las últimas semanas.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 454 personas perdieron la vida o están desaparecidas en esta ruta desde principios de 2026.

Un total de 1.580 migrantes llegaron a Canarias, la inmensa mayoría a la pequeña isla de El Hierro, sólo el pasado sábado, a bordo de quince cayucos, en la que supuso la jornada de más rescates en un día en 32 años de historia de la ruta atlántica.

En las últimas dos semanas, la Armada senegalesa rescató a más de 3.100 personas que intentaban migrar irregularmente, un flujo que -según medios locales- no muestra signos de disminuir.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, instó el pasado día 6 a Senegal a "reforzar la gestión migratoria" ante el repunte de llegadas a Canarias y pidió una "solución conjunta" ante una "compleja situación".

Grande-Marlaska trasladó ese mensaje en Dakar a su homólogo senegalés, en una visita para reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad y la lucha contra las mafias que operan en la ruta migratoria hacia Canarias.