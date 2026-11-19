La protesta coincide con la tramitación en el Parlamento italiano de la última ley de presupuestos generales de esta legislatura, que el sindicato considera "inaceptable".

'La ley no es buena y debe modificarse (...) Se necesita aumentar salarios, invertir en sanidad pública y educación, desarrollar políticas industriales que afronten la situación actual y una reforma fiscal que recaude dinero para financiar estas inversiones", ha exigido este jueves su secretario, Maurizio Landini.

La huelga será 'general', aunque con excepciones y respetando los servicios mínimos impuestos: se ha convocado durante 24 horas a todos los sectores públicos y privados, desde la sanidad, la Administración Pública o las escuelas hasta los transportes.

Sin embargo, la Comisión de Garantías de las Huelgas, autoridad administrativa que regula este tipo de protestas para que no interfieran con otros derechos de las personas, ha intervenido para que no afecte a los trenes, aviones y al transporte de mercancías.

Paralelamente se han convocado cien manifestaciones por todo el país, desde Nápoles (sur) a Milán, Bologna, Génova o Venecia (norte), aunque la principal tendrá lugar en la capital, Roma, con una marcha presidida por el propio Landini que arrancará a las 9.30 hora local (8.30 GMT) en la Plaza Vittorio Emanuele II.

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La CGIL considera "inaceptable" la situación social de los trabajadores, estudiantes y pensionistas del país ante la "enésima crisis" debido a la inflación (en octubre un aumento del 5,5 % interanual, según datos del Instituto Nacional de Estadística).

Esta situación, alega en la convocatoria, "se ve agravada por las decisiones equivocadas en materia de política económica y presupuestaria", empezando por la decisión del Gobierno de aumentar las inversiones en el sector de la defensa.

El sindicato exige una "estrategia de desarrollo" que resuelva la crisis del tejido productivo italiano, especialmente en el menos industrializado sur, y la renovación de los convenios colectivos para que los trabajadores puedan capear la oleada inflacionaria.

La jornada será también una prueba para la propia central sindical, ya que, al contrario que en el pasado, ha decidido mantener la huelga a pesar de no contar con el apoyo de las otras dos organizaciones mayoritarias, del país la CISL, de vocación democristiana, y la UIL, socialista.

No obstante, tendrá el respaldo del sindicato autónomo COBAS, que ha llamado a la huelga general a todos sus afiliados, y transcurrirá en paralelo a una huelga estudiantil a nivel europeo.