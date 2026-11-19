La ayuda fue anunciada con motivo de la participación del primer ministro británico, Andy Burnham, en la reunión de la llamada Coalición de los Voluntarios que se celebra hoy en Berlín a fin de coordinar los esfuerzos de los europeos ante unas negociaciones con Rusia.

Según un comunicado de la residencia oficial de Downing Street, los drones que se entregarán a Ucrania tienen la capacidad de recorrer más de 1.000 kilómetros y de arrasar objetivos de un solo impacto, lo que permitirá a Kiev atacar instalaciones de producción militar.

Asimismo, el Reino Unido fabricará y entregará drones destinados a tareas marítimas, logísticas y de vigilancia, lo que facilitará el reabastecimiento de las fuerzas y garantizará que suministros esenciales -como sangre o equipos de refrigeración para material médico- lleguen a quienes se encuentran en el frente de combate.

Este nuevo paquete llega después de que Ucrania haya sufrido ataques contra su infraestructura energética.

Burnham señaló en el comunicado que someter a millones de ucranianos a un frío glacial y privarlos de calefacción no hará que el presidente ruso, Vladímir Putin, gane esta guerra, sino que "reforzará nuestra determinación de apoyar a Ucrania".

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En el marco de la Coalición de los Voluntarios, resaltó Burnham, "los amigos y socios de Ucrania dejarán claro que nuestro firme apoyo a Ucrania no flaqueará y que estamos más unidos que nunca en el objetivo de lograr una paz justa y duradera, que ponga fin a esta guerra sin sentido y garantice que el conflicto no vuelva a nuestro continente".

En la reunión de la Coalición de los Voluntarios (alianza internacional impulsada por el Reino Unido y Francia) participarán, entre otros, los mandatarios del grupo de países designados para negociar con Rusia, Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Polonia, así como el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los líderes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, y de la OTAN.