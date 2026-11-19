El saldo positivo de octubre implicó, además, un aumento con respecto al superávit logrado en septiembre pasado, que había sido de 2.976 millones de dólares.

Con este resultado, Argentina logró encadenar 35 meses con superávit en su balanza comercial.

El volumen del intercambio comercial (exportaciones más importaciones) creció en octubre el 10,7 % interanual hasta un total de 16.729 millones de dólares, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En octubre pasado, Argentina concretó exportaciones por 10.061 millones de dólares, el 26,4 % más que el mismo mes en 2025.

En tanto, según el informe del Indec, las importaciones, por valor de 6.668 millones de dólares, tuvieron en octubre una contracción interanual del 6,7 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En los primeros diez meses del año, Argentina acumuló un superávit comercial de 24.568 millones de dólares, con exportaciones por 87.328 millones e importaciones por 62.760 millones.

El saldo positivo acumulado hasta octubre en la balanza comercial de Argentina supera con creces el superávit de todo 2025, que había sido de 11.320 millones de dólares, desde un saldo positivo en 2024 por 18.928 millones de dólares.