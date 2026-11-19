El saldo conjunto de las cuentas corriente y de capital representó el 2,2 % del producto interior bruto (PIB) acumulado en los nueve primeros meses del año.

El déficit en el comercio de bienes aumentó en 2.800 millones de euros, después de que las importaciones crecieran en 6.900 millones y las exportaciones lo hicieran en 4.100 millones.

El deterioro del comercio de bienes se vio compensado en parte por un aumento de 1.500 millones de euros en el superávit de la cuenta de capital.

El banco central atribuyó ese incremento al cobro de indemnizaciones de reaseguradoras extranjeras por los daños causados por los temporales de principios de año y a la mayor entrega de fondos europeos para inversiones, entre ellos los del plan portugués de recuperación pospandemia.

En septiembre, el superávit exterior alcanzó los 1.400 millones de euros, 402 millones más que en el mismo mes de 2025. El excedente de los servicios aumentó en 162 millones, de los que 97 millones correspondieron a viajes y turismo.

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También, contribuyeron al incremento mensual la subida de 121 millones en el superávit de la cuenta de capital, impulsada por las ayudas europeas a la inversión, y la reducción de 150 millones en el déficit de la cuenta de rentas primarias, favorecida por un mayor desembolso de subvenciones europeas.