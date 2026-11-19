La ley entró en vigor en mayo pasado, pero fue inmediatamente suspendida por una decisión cautelar del juez Alexandre de Moraes, quien fue el instructor del proceso en el que el líder ultraderechista fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión.

El juicio del próximo diciembre se realizará en una sesión virtual y analizará dos denuncias presentadas por partidos políticos de izquierda que cuestionan la constitucionalidad de la ley.

Este texto legal impide la acumulación de penas por crímenes de naturaleza parecida y acelera la progresión de los condenados al régimen de prisión semiabierto.

Bolsonaro fue condenado en septiembre de 2025 por liderar un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva, quien ganó la reelección el pasado octubre frente a Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario.

El líder de la extrema derecha fue condenado por varios delitos, entre ellos 'abolición violenta del Estado democrático de derecho' y 'golpe de Estado', tipos legales que bajo la óptica de la nueva ley, son similares, por lo que no se permite sumar sus tiempos de condena.

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Según cálculos de expertos citados por la prensa brasileña, la nueva ley permitiría a Bolsonaro salir del régimen cerrado en un plazo de entre dos y cuatro años.

Desde el pasado marzo, el expresidente cumple su condena en régimen de prisión domiciliaria, en su casa en Brasilia, gracias a un beneficio de la justicia concedido por sus problemas de salud.