La acción, que tuvo lugar durante la intervención del comisario en la Cumbre Europea sobre el Cáncer, fue reivindicada por las plataformas francesas Cancer Colère, la Confédération paysanne, el Colectivo de Apoyo a las Víctimas de los Pesticidas del Oeste (CSVPO) y Les Soulèvements de la Terre.

Los colectivos autores de la acción, que estaban entre los asistentes al evento, dijeron que las cenizas simbolizan a las "futuras víctimas del cáncer" a causa de los ajustes a las normas sobre pesticidas.

"No se puede hablar de prevención del cáncer al mismo tiempo que se propone relajar los controles sobre los pesticidas", explicó a EFE el colectivo Cancer Colère, que responsabiliza a Várhelyi de agravar la "violencia química" y la epidemia de cánceres que estos generan.

"¿Por qué él? Porque fue él quien presentó el componente de plaguicidas del proyecto (de simplificación), que prevé eliminar la revisión sistemática de muchas sustancias utilizadas en plaguicidas", añadió.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó la acción de los activistas, arguyendo que, aunque "todo el mundo es libre de expresar sus opiniones, también sobre las políticas de la UE, no puede haber lugar para los ataques físicos ni la violencia".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Comisión presentó el paquete en diciembre de 2025 con la previsión de ahorrar más de 1.000 millones de euros en costes administrativos y de cumplimiento.

Entre sus medidas figuran acelerar la llegada al mercado de bioplaguicidas y hacer más específicos y ágiles los procedimientos de renovación de pesticidas y biocidas.

Los colectivos exigieron la retirada del ómnibus y la dimisión inmediata del comisario. Piden además apoyo a las explotaciones agrícolas en su transición hacia la agroecología, y que la PAC 2028-2034 respalde prácticas respetuosas con la salud, los suelos y la biodiversidad sin destinar fondos públicos a una agricultura "destructiva".

Reclaman también instrumentos reguladores en las organizaciones comunes de mercado (OCM) para garantizar un precio mínimo que permita prescindir de los plaguicidas, así como una inversión anual de 15 millones de euros para contratar a 50 expertos y reducir los retrasos en las evaluaciones.