Así lo anunciaron este jueves el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el presidente de Acción Cultural Española, José Andrés Torres Mora, por parte de España, y el presidente de la Fundación Griega para el Libro y la Cultura, Nikos Bakounakis.

La Feria Internacional del Libro de Tesalónica, una de las más relevantes del sur de Europa, reunirá a más de 400 expositores y 500 autores representando a más de 20 países.

La presencia española se enfocará en la traducción, contando también con un amplio programa literario y profesional cuyas actividades se desarrollarán principalmente en el Pabellón de España.

Su participación tiene el objetivo de "contribuir a la difusión de la literatura española llegando a nuevos públicos y facilitando el intercambio entre profesionales del sector", señaló el Ministerio.

Además, propiciará un mayor acercamiento entre ambas culturas, abriendo nuevos horizontes para la traducción, el intercambio cultural y un diálogo que resalta el excelente momento de la literatura española y en español en Grecia.

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Como camino hacia 2028, en 2027 el Ministerio de Cultura participará en el Encuentro literario de Safo en Lesbos y, de nuevo, en el Festival LEA de Atenas, donde se presentará la 'Antología de mujeres poetas entorno a la generación del 27', precisamente en el año en el que se celebra su centenario.

Esta participación se enmarca en la estrategia de internacionalización del libro desarrollada por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, que en los últimos años ha desarrollado una amplia presencia en los principales eventos internacionales del sector.