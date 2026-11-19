"Dónde se celebren estas conversaciones es otra cuestión. Debería resultar evidente que buscamos lugares donde puedan llevarse a cabo en terreno neutral", señaló en una rueda de prensa tras la cumbre de la Coalición de Voluntarios, un grupo de unos cuarenta países que apoyan militar y financieramente a Ucrania.

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó este jueves que Rusia ha invitado a los representantes de la Unión Europea (UE) a Moscú para que expliquen la agenda con la que participarían en futuras rondas de negociación de paz con Ucrania.

"Tenemos que entender con qué (agenda) Europa va a participar en esas negociaciones (de paz). Por lo tanto, por los canales diplomáticos hemos propuesto a los europeos venir a Moscú para que nosotros entendamos su postura", dijo Putin en rueda de prensa en la ciudad china de Shenzhen.

Merz, uno de los ocho representantes europeos designados para ser la "voz" de Europa en unas negociaciones directas con Rusia -junto a emisarios de Francia, el Reino Unido, Italia, Polonia, la Comisión Europea (CE), el Consejo Europeo y de la OTAN- recalcó que "por supuesto estamos dispuestos a mantener conversaciones con Rusia, siempre lo hemos dicho".

"Estas conversaciones deben celebrarse pronto, concretamente en el formato de Ucrania, Rusia, Europa y Estados Unidos. Esto puede tener lugar, por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos", sostuvo, donde ya tuvo lugar recientemente la última reunión trilateral a nivel técnico de Kiev y Moscú bajo mediación estadounidense.

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"Sabemos que esta guerra solo terminará si existe una solución diplomática, pero esta guerra debe terminar con una Ucrania que preserve su integridad territorial, que cuente con sólidas garantías de seguridad a su favor y que, sobre todo, esté integrada en la seguridad europea. Ese es el punto decisivo y, por supuesto, estamos dispuestos a hablar sobre estos temas con el presidente Putin", señaló Merz.

El presidente francés, Emmanuel Macron, recalcó que Francia "nunca ha cortado el contacto con Moscú".

"Siempre ha habido contactos con las autoridades rusas, por así decirlo. La cuestión ahora es únicamente sobre qué hablamos y qué hacemos a partir de este momento", señaló.

Macron abogó por empezar por "el orden correcto", es decir garantías de seguridad, la cuestión del territorio y "solo entonces podremos hablar de la paz".

"Tenemos que hacerlo en la secuencia adecuada y también encontraremos el lugar idóneo para negociarlo", afirmó.