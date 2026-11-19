"El primer problema de la política exterior española ha sido su relación con Marruecos y la invasión, por primera vez en nuestra historia, de territorio español", denunció Feijóo en el único debate cara a cara entre ambos de la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Feijóo afirmó que Sánchez pasará a la historia como el primer presidente que no ha sido capaz de mantener la integridad territorial de España.

"En julio nos invadieron 100.000 personas y además usted se lo agradece a Marruecos", lamentó en referencia a la entrada masiva de migrantes en la ciudad norteafricana española de Ceuta.

Añadió que echa de menos que Sánchez diga "que no depende de Rabat" y le preguntó "qué le debe" a Marruecos.

El líder del PP sostuvo que el fracaso de la política exterior de Sánchez es "histórico" y le culpó de ocultar durante meses que buques de la armada marroquí estaban "escoltando a los invasores" de España.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En respuesta, Sánchez subrayó que como presidente del Gobierno tiene que basar sus políticas en "datos ciertos" y no en "suposiciones" sobre el presunto papel de Marruecos en esta cuestión.

Frente a esta postura está la de Feijóo, fundamentada a su juicio en "golpes de pecho".

Sánchez criticó al PP por votar en contra del tratado de amistad con Francia o en el Parlamento europeo, junto con la ultraderecha, pedir la suspensión del acuerdo estratégico con Marruecos por parte de la Unión Europea.

"Una auténtica irresponsabilidad", consideró Sánchez.

Además, defendió que, si España quiere ser una sociedad "abierta y próspera", es necesaria la contribución de los migrantes regulares y que el modelo de sociedad "cerrada" que proponen PP y la ultraderecha de Vox solo genera "decadencia y pobreza".

El presidente planteó que frente a la "etapa oscura" de la "internacional ultraderechista" que ha conllevado "los mismos insultos, mentiras y recortes" en todos los países, España "ha brillado con luz propia" denunciando el "genocidio" en Gaza o al reconocer al Estado palestino.

Sin embargo, para el candidato del PP, Sánchez es un problema para Europa en materia de inmigración como consideran, en su opinión, la mayoría de los líderes europeos.

Feijóo dijo además que quiere una "inmigración legal, ordenada, con contrato de trabajo, que cumpla las leyes" y que se integre en el país y aprenda el idioma.

"Se van a acabar las regularizaciones masivas sin condiciones", garantizó.