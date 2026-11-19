Entre las propuestas figuran obras de la brasileña Rosana Paulino, la colombiana Emma Reyes y el cubano José Dávila, junto con trabajos de otros artistas latinoamericanos que formarán parte de las presentaciones de galerías de Brasil, México, Estados Unidos y Europa.

Art Basel, considerada la mayor feria internacional de arte moderno y contemporáneo, abrirá sus puertas en el Centro de Convenciones de Miami Beach en el marco de Miami Art Week, una semana que reúne en esta ciudad de Florida ferias, exposiciones y actividades culturales y que se celebrará del 30 de noviembre al 6 de diciembre.

La feria anunció este jueves nuevas presentaciones en la sección Galleries, entre ellas la galería brasileña Mendes Wood DM presentará Crisálida (2025-2026), la primera escultura en bronce de Rosana Paulino, concebida para el exterior del pabellón de Brasil en la Bienal de Venecia de 2026.

Incluirá también obras de Sonia Gomes, Edgar Calel y Lygia Pape.

Por su parte, la mexicana OMR reunirá a 18 artistas y colectivos internacionales en una propuesta sobre las relaciones entre naturaleza, materialidad y vida contemporánea, con obras del cubano José Dávila, entre otros.

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La galería neoyorquina Ortuzar y la parisina Crèvecœur exhibirán conjuntamente una pintura floral de 1978 de la artista colombiana Emma Reyes (1919-2003), junto con trabajos de otros creadores modernos y contemporáneos.

Entre los nuevos participantes figura la madrileña Galería Casado Santapau, que debutará con trabajos de Alexandre Arrechea, Claudia Wieser y Detanico Lain.

La programación incluirá además una propuesta institucional dedicada al arte digital latinoamericano con la participación del Instituto de Estudios sobre Arte Latinoamericano (ISLAA, en inglés), con sede en Nueva York, y su muestra 'ARTE Y CIBERNÉTICA', que recorrerá los inicios del arte por computador en América Latina.

Art Basel nació en 1970 en Basilea (Suiza) y llegó a Miami Beach en 2002 con su primera edición fuera de Europa, como plataforma de conexión entre los mercados y las comunidades artísticas de las Américas y Europa.

La edición de este año contará con galerías internacionales y una comunidad de coleccionistas, comisarios y representantes de instituciones artísticas, con propuestas que abarcan desde el arte contemporáneo hasta obras destacadas del siglo XX y de la posguerra.