"O se planifica ahora o en los años 2034 o 2035 vamos a tener aquí un galimatías enorme", declaró a EFE Amorós en Bruselas, en el marco de una conferencia para impulsar al transporte multimodal en la Unión Europea.

El máximo responsable de Ferrmed reclamó inversiones y presupuesto para desdoblar líneas ferroviarias en los entornos de Barcelona y Valencia, así como medidas para evitar futuros atascos en Murcia porque al desarrollar el Corredor del Mediterráneo la infraestructura no podrá absorber el aumento de la demanda.

Según sus cálculos, si la cuota ferroviaria en el transporte de mercancías español pasa del 4 % actual al 10 %, el número de trenes de carga prácticamente se triplicaría y las vías compartidas con los servicios de cercanías quedarían saturadas.

Amorós explicó que las inversiones realizadas hasta ahora en el Corredor Mediterráneo han priorizado las conexiones de las capitales de provincia con Madrid, en detrimento de la creación de un eje ferroviario continuo de norte a sur.

"Las inversiones que se han hecho, fundamentalmente las más importantes, han sido para conectar las provincias con Madrid (...). Pero claro, si hubiésemos dedicado a cambiar la intervención desde el norte al sur, estaría terminado hace años", resumió.

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Amorós reconoció los avances en la implantación del ancho internacional, que confía en ver extendido desde Almería hasta la frontera francesa en 2027 o 2028, pero advirtió de que esta transformación resultará insuficiente para atender las necesidades futuras del transporte de mercancías.

Preguntado por los accidentes ferroviarios registrados este año en España, entre ellos los de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), el presidente de Ferrmed reconoció que han generado "cierta desconfianza" entre los viajeros, algunos de los cuales, aseguró, se plantean utilizar el avión en lugar del tren.

Amorós señaló que ha habido más interés político en desplegar líneas de alta velocidad que en mantenerlas y apuntó a una falta de inversión en ese apartado pues lo normal en los Estados miembros de la Unión Europea es que dediquen entre un 30 y un 35 % del presupuesto ferroviario a ese concepto, mientras que España dedica el 15 %, dijo.

"Yo creo que esto lo van a corregir porque claro, es el tema gravísimo, hemos tenido accidentes que no los ha tenido nadie en Europa y bueno, pues esto claro que da desconfianza", dijo.

No obstante, defendió que el ferrocarril sigue siendo un medio de transporte seguro y destacó la fiabilidad de conexiones como la de alta velocidad entre Madrid y Barcelona.