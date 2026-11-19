Estas maniobras aéreas -las más importantes del año- tienen como objetivo ensayar tácticas de dispersión y movilidad de cazas y otras aeronaves militares en las principales bases del país nórdico, aeropuertos civiles y tramos de carretera habilitados como pistas de emergencia.

El contingente finlandés está formado por todas las unidades de las fuerzas aéreas e incluye a militares en servicio activo, reclutas a punto de terminar su servicio militar y más de 1.800 reservistas que han sido llamados para actualizar su adiestramiento.

Además, participan unos veinte cazas F/A-18 Hornet, aviones de entrenamiento Hawk, aeronaves de transporte y enlace y un helicóptero NH90 del Ejército de Tierra destinado a misiones de búsqueda y rescate.

Por parte de los países aliados, intervienen en las maniobras cazas F-35A Lightning II de la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos, cazas Rafale franceses y aviones de combate JAS 39 Gripen de Suecia, que participan desde la base aérea sueca de Kallax.

Reino Unido y Estados Unidos no han enviado a Finlandia sus propios aviones de combate y su contingente está formado por especialistas militares.

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Los ejercicios, que se extenderán hasta el 27 de noviembre, se desarrollarán por casi toda la geografía del país y utilizarán las bases militares de Rovaniemi, Rissala, Tikkakoski y Pirkkala, así como los aeropuertos civiles de Oulu, Seinäjoki, Kajaani, Halli y Pori.

Además, se ha cerrado al tráfico el tramo de la carretera nacional 9 de Jännevirta -situado en el municipio de Siilinjärvi (centro del país)- para realizar prácticas de aterrizaje y despegue en condiciones de emergencia.

"Durante décadas, el concepto operativo de la Fuerza Aérea Finlandesa ha incluido desplazamientos entre las bases operativas principales y el uso de aeródromos civiles y pistas de aterrizaje en autopistas", señaló en un comunicado el coronel Vesa Mäntylä, director de las maniobras.

"Las lecciones aprendidas de la guerra en Ucrania han puesto aún más de relieve la importancia de dispersar los aviones de combate y mantener una movilidad continua", agregó.