La sentencia también obliga al condenado a pagar una multa de 1.309 soles (unos 384 dólares) y una reparación civil de 2.000 soles (unos 586 dólares) como parte de la sentencia por el delito ambiental de depredación de flora y fauna silvestre, en agravio del Estado.

La acusación estuvo a cargo de la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Cusco, ciudad del sur de los Andes peruanos, y en caso de que el hombre incumpla con estas jornadas de trabajo comunitario, se revocará el beneficio y se ordenará su internamiento en una prisión.

El hecho ocurrió en Cusco, donde agentes de la Policía encontraron al hombre mientras comercializaba un amuleto hecho con la cola del animal y una piel disecada de forma artesanal que conservaba la cabeza y las orejas.

En la intervención participaron agentes de la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana (Grupo Terna) y de la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente (Unidpma) de la Policía Nacional del Perú.

El informe de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silveste (Serfor) de Perú confirmó que las partes confiscadas pertenecían a la especie silvestre 'lycalopex culpaeus' (zorro andino).

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La caza, captura, posesión y comercialización de especies de flora y fauna silvestre o de sus partes derivadas (como pieles, colas, amuletos o ranas) sin autorización oficial está prohibida y constituye un delito grave contra los recursos naturales y se sanciona hasta con pena de cárcel efectiva.