En un decreto publicado en el Diario Oficial, el Ministerio de Agricultura explica que incrementar el nivel de riesgo en todo el territorio de la Francia metropolitana significa "reforzar las medidas de vigilancia y de prevención" frente a esta enfermedad animal.

El departamento de Agricultura dice haber tenido en cuenta "la dinámica de la infección por gripe aviar altamente patógena en los corredores de migración que atraviesan Francia" con los casos que se han confirmado en el país en la fauna salvaje.

También "la posibilidad de difusión del virus por esas aves migratorias" a los de las explotaciones francesas y el hecho de que se han confirmado infecciones en corrales.

En las últimas semanas se han detectado varios focos en corrales en dos departamentos del suroeste, Gironda y Landas, pero también en otro del noroeste, Sena Marítimo.

El pasado día 2, el Gobierno francés ya había decidido elevar el nivel de riesgo a 'moderado' por la "dinámica de infección" en la fauna migratoria de los países vecinos.