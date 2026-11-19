"Estos tres dirigentes están en desacuerdo sobre prácticamente todo y, por tanto, no pueden ponerse de acuerdo en nada", aseguró Barrot en una entrevista en la emisora RTL, en la que también cuestionó que el encuentro se presente como una reunión de las tres mayores potencias mundiales.

El ministro señaló que, junto a Estados Unidos y China, la Unión Europea constituye la tercera potencia mundial, aunque no participe en el encuentro.

"En cuanto a esta fotografía que está dando tanto que hablar, en realidad no es exactamente la fotografía de las tres mayores potencias del mundo, porque las tres mayores potencias del mundo son Estados Unidos, por supuesto, China y la Unión Europea. Y esta última no ha sido invitada" por no ser ribereña del océano Pacífico, apuntó.

Además, Barrot restó importancia a que Trump haya expresado su voluntad, junto a Xi, de contribuir a poner fin a la guerra en Ucrania. "Tampoco me preocupa", dijo, al tiempo que destacó que los países europeos están trabajando hoy en Berlín para preparar una eventual paz y garantizar su cumplimiento en una nueva reunión de la Coalición de Voluntarios.

"Hoy estamos reunidos en Berlín nosotros, los europeos, para preparar la paz y asegurarnos de que esté garantizada, ya que eso es lo que queremos: disuadir cualquier nueva agresión de Vladímir Putin en Ucrania y en cualquier otro lugar de Europa", subrayó Barrot.

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En este sentido, señaló que 11 países de esa coalición participan en la preparación de ejercicios militares a gran escala, que se están desarrollando del 9 al 22 de noviembre en países fronterizos con Ucrania.

Las maniobras movilizan a 2.800 soldados, 500 vehículos y una treintena de aviones, indicó Barrot, con el objetivo de preparar una posible operación de garantía de seguridad una vez que se alcance un acuerdo de paz.

"Estamos trabajando. Por el momento, la paz todavía está lejos", dijo el ministro.

Preguntado por la propuesta de la Comisión Europea de conceder un nuevo préstamo de 45.000 millones de euros a Kiev, Barrot la acogió favorablemente, "porque sabemos que el precio de una capitulación de Ucrania, que es lo que Vladímir Putin querría provocar, sería infinitamente superior al apoyo que Europa y Francia le prestan hoy".

Ahora bien, para el jefe de la diplomacia francesa la "condición" es que "el dinero que se confía, que se presta a los ucranianos, cuando se utiliza para comprar material militar, sirva para adquirir material militar prioritariamente europeo".

Barrot confirmó que Francia mantiene personal diplomático y militar en Ucrania para garantizar sus relaciones con Kiev, y reconoció la participación francesa en actividades de formación de soldados ucranianos y en tareas de mantenimiento de equipos militares suministrados por París.

El ministro defendió esta presencia frente a las acusaciones del ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, que considera que Francia participa directamente en la guerra, algo que Barrot calificó de propaganda destinada a "intimidar y desanimar" a París.

Asimismo, negó que estas actividades se hayan mantenido ocultas y recordó que la formación de militares ucranianos, incluidos los programas desarrollados en Polonia, han sido objeto de debate público en varias ocasiones.