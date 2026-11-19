En una declaración conjunta, París y Berlín recordaron que Attalah fue galardonada con el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y Estado de Derecho "por su prolongado compromiso personal con un periodismo independiente de alta calidad y con el Estado de derecho en Egipto".

"Los medios de comunicación independientes son elementos clave de la sociedad pluralista y de la diversidad de opiniones en todo el mundo, que constituyen valores fundamentales que Egipto y nosotros compartimos. En este sentido, alentamos encarecidamente a Egipto a seguir aplicando su Estrategia Nacional de Derechos Humanos", enfatizaron ambos Gobiernos.

El pasado 10 de noviembre, a través de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ONU había lamentado también la intensificación de los ataques contra la libertad de prensa en Egipto y había puesto como ejemplo estos casos.